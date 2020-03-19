اتحاد الكرة يؤجل عمومية تعديل اللائحة

استقر مسؤولو اتحاد الكرة على تأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده لمناقشة تعديلات اللائحة لما بعد شهر رمضان المعظم.

وكان اتحاد الكرة ينوي عقد الاجتماع في ابريل المقبل إلا أنه قرر تأجيله لما بعد شهر رمضان في ظل الظروف

الحالية وانتشار فيروس كورونا.

كان اتحاد الكرة جهز مشروعا للائحة بالتشاور مع مسؤولي الفيفا على أن يعرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع لإقرارها أو رفضها.