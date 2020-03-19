اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يؤجل عمومية تعديل اللائحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقر مسؤولو اتحاد الكرة على تأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده لمناقشة تعديلات اللائحة لما بعد شهر رمضان المعظم.

وكان اتحاد الكرة ينوي عقد الاجتماع في ابريل المقبل إلا أنه قرر تأجيله لما بعد شهر رمضان في ظل الظروف

الحالية وانتشار فيروس كورونا.

كان اتحاد الكرة جهز مشروعا للائحة بالتشاور مع مسؤولي الفيفا على أن يعرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع لإقرارها أو رفضها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يؤجل عمومية تعديل اللائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا