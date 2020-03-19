الكاف يوجه صدمة قوية للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، صدمة قوية للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بعدما صعد الفريقين للدور نصف النهائي. نصف النهائي. ويدرس الكاف إقامة نصف نهائي البطولة من مباراة واحدة فقط تقام في الكاميرون التي تم اختيارها لاستضافة النهائي على ملعب جابوما. في الكاميرون التي تم اختيارها لاستضافة النهائي على ملعب جابوما. والجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الرجاء المغربي في نصف النهائي، أما الأهلي فيواجه الوداد المغربي.

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