اتحاد الكرة يكشف عن موعد استئناف الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف الدوري المصري الممتاز وباقي البطولات المحلية التي تعلقت قبل أسبوع بسبب انتشار فيروس كوروناالمستجد.
قال مصدر مسئول باتحاد الكرة "الجبلاية"، إن الأقرب عودة الدوري أول مايو المقبل على أنينتهي في أغسطس من العام الحالي.
قال المصدر، إن الترتيبات المطلوبة لعودة الدوري تتطلب بعض الوقت في حال استئناف النشاط، خصوصًا أنه يجب منح الفرق فرصة للتدريب والإعداد من جديد.
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