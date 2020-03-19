رسميًا .. تأجيل مسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن تأجيل مباريات مسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكا بشكل رسمي حتى شهر مايو بسبب فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم. جميع أنحاء العالم. وكشف الاتحاد في بيانه عن تأجيل مسابقتي كوبا ليببرتادوريس وكوبا سودا أمريكا حتى يوم 5 مايو المقبل لتلاشي فيروس كورونا المستجد. المقبل لتلاشي فيروس كورونا المستجد. وكان ال كونميبول قرر يوم الثلاثاء الماضى، تأجيل منافسات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا إقامتها الصيف المقبل إلى عام 2021 بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد

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