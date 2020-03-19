اقترب أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي من تجديد عقده مع القلعة الحمراء. ويعقد فتحي جلسة مع مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اليوم الخميس من أجل مناقشة ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. الأهلي اليوم الخميس من أجل مناقشة ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وتتجه النية لتجديد عقد فتحي لمدة موسمين قادمين. ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح مع الرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستقر على تجديد عقد أحمد فتحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.