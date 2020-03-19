الزمالك يدرس مد غلق النادي أسبوعًا آخر

يدرس نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، فكرة مد غلق النادي أسبوعًا. كان الزمالك أعلن، يوم الجمعة الماضية، غلق النادي لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. و كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد الماضي تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يومًا لتلاشي فيروس كورونا المنتشر في معظم أنحاء العالم.

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