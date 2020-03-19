فيروس كورونا: محمد صلاح يتبرع بـ20 مليون جنيه لمكافحة الفيروس داخل مصر

أكد “خالد عبدالعزيز”، وزير الشباب والرياضة المصري السابق، ان “محمد صلاح” نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، تبرع بمبلغ 20 مليون جنيه مصري، لمواجهة فيروس كورونا داخل البلاد.

ونشر الوزير السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “تبرع الكابتن محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه للتصدي لوباء كورونا، هو تصرف من مصرى أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها”.

وأضاف “ما قدمه محمد صلاح من أعمال خير لأبناء وطنه على مدار سنوات، هو ما دفعني لتكرار شكره، على ما قرأته منذ أيام وفي عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء كورونا، وحاولت التواصل معه للتأكد ولكن لم أنجح”.

وكانت السلطات المصرية قد أمرت بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة لمكافحة الفيروس التاجي سريع الإنتشار، كما وجه رئيس الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر عن تسجيل 196 حالة مصابة بالفيروس في جميع انحاد البلاد، منهم 6 حالات وفاة، وتم شفاء 32، وفي الوقت الحالي هناك 158 حالة داخل الحجر الصحي.

مساعدة “صلاح” ليست الأولى والوحيدة

وأطلق “سعد سمير” مدافع فريق “الأهلي” تحدي جديد من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لدعم الدولة في تحركاتها لمواجهة فيروس كورونا.

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وطالب اللاعب الدولي المصري، من متابعيه الالتزام بقرارات وزارة الصحة واتباع الإجراءات الوقائية المعلنة وعدم الخروج للقضاء على انتشار المرض المستحدث.

كما أعلن سعد سمير أنه سيبدأ تحدي لزملائه من لاعبي كرة القدم للتكفل بـ20 أسرة ممن لحق بهم أضرار سواء بسبب التقلبات الجوية الأخيرة أو بسبب فيروس كورونا.

وطالب “سعد سمير” كل من “شريف إكرامي ووليد سليمان ومحمود تريزيجية ومحمود علاء وطارق حامد وكريم نيدفيد” للمشاركة في التحدي.

وعالميًا أطلق “زلاتان إبراهيموفيتش” نجم منتخب السويد السابق، ولاعب ميلان الإيطالي الحالي، حملة لجمع التبرعات هدفها المساعدة في التصدي لوباء كورونا، ودعا زملاءه اللاعبين إلى المساعدة للتصدى لهذا الوباء.

وقال اللاعب على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام “: أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه اللحظة الحرجة أريد أن أعطي أكثر لهذا البلد الذي أحبه”.

وأضاف “أملي كبير بكرم زملائي وكل الرياضيين المحترفين وكل أولئك الذين يرغبون بالتبرع بأي مبلغ حسب امكانياتهم، وذلك من أجل ركل هذا الفيروس والقضاء عليه”.

يذكر ان إبراهيموفيتش قد تبرع بمبلغ 100 ألف يورو.