رياضة | بالأرقام.. كل ما قدمه "عواجيز" الأهلي أبطال صراع التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما قدمه "عواجيز" الأهلي أبطال صراع التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الفريق الأحمر، حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم من التجديد للنادي.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف التجديد للرباعي الكبار فى الأيام المقبلة، حيث تبدأ لجنة التخطيط أولى اجتماعاتها غدًا مع كل من أحمد فتحي ثم وليد سليمان ، ويكون الاجتماع الثاني للجنة بعد غدٍ مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ما قدمه الرباعي أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان مع الأهلي:-

- حسام عاشور:

يُعد صاحب الـ34 عامًا، واحد من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأهلي، خاض مع الفريق 512 مباراة، بواقع 292 مباراة بالدوري الممتاز، 37 مباراة بكأس مصر، 11 مباراة بالسوبر المصري، 156 مباراة في بطولات إفريقيا، 11 مباراة بكأس العالم للأندية، 5 مباريات بالبطولات العربية، وسجل 3 أهداف فقط

حصد حسام عاشور العديد من الألقاب والبطولات خلال مشواره مع الأهلي بواقع (12 دوري عام، و3 كؤوس مصر، و10 سوبر مصري، و5 دوري أبطال إفريقيا، و5 سوبر إفريقي،1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية)، إلي جانب تتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر.

- أحمد فتحي:

خاض الجوكر أحمد فتحي 351 مباراة بقميص النادي الأهلي، بواقع 213 مباراة بالدوري الممتاز، و20 مباراة بكأس مصر، 6 مباريات بكأس السوبر المصري، 102 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، 7 مباريات بكأس العالم للأندية، 3 مباريات بالبطولات العربية.

سجل أحمد فتحي صاحب الـ35 عامًا، خلال مشواره مع النادي الأهلي 26 هدفًا فقط.

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توج أحمد فتحي بالعديد من البطولات رفقة النادي الأهلي (9 دوري عام – 3 كأس السوبر المصري – 1 كأس مصر – 2 كأس السوبر الإفريقي – 3 دوري أبطال إفريقيا – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية).

- شريف إكرامي:

منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2009 – 2010، خاض 271 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، بواقع 156 مباراة بالدوري الممتاز، 17 مباراة بكأس مصر، 5 مباريات بكأس السوبر المصري، 87 مباراة بالبطولات الإفريقية، 4 مباريات بكأس العالم، مباراتين بالبطولة العربية.

قدم "إكرامي" مستويات رائعة على مدار السنوات الماضية بالنادي الأهلي، وحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق فترة طويلة، قبل أن يجلس على دكة البدلاء خلال الفترة الأخيرة لصالح زميله محمد الشناوي.

نجح شريف إكرامي صاحب الـ36 عامًا، في التتويج بالعديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته مع النادي الأهلي، بواقع (7 دوري عام – 1 كأس مصر – 2 دوري أبطال إفريقيا – 5 كأس السوبر المصري – 2 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية).

- وليد سليمان:

خاض الحاوي وليد سليمان 260 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات المحلية والإفريقية، بواقع 146 مباراة بالدوري الممتاز، 15 مباراة بكأس مصر، 5 مباريات بالسوبر المصري، 86 مباراة ببطولات إفريقيا، 5 بكأس العالم للأندية، 3 مباريات بالبطولات العربية.

استطاع وليد سليمان تسجيل 63 هدفا رفقة النادي الأهلي في كافة البطولات خلال السنوات الماضية.

حقق وليد سليمان صاحب الـ 35 عامًا، عدة بطولات خلال مشواره مع الأهلي بواقع (4 دوري عام – 1 كأس مصر – 3 كأس السوبر المصري – 2 دوري أبطال إفريقيا – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية).