نيمار دا سيلفا يهرب من الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اضطر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العودة لبلاده قبل دخول فترة العزل التي فرضتها السلطات الفرنسية على خلفية تفشي فيروس كورونا حيز التنفيذ، بحسب ما أفاد نادي باريس سان جيرمان.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” ووكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” فقد أكد نادي باريس سان جيرمان التقارير الصحفية، لاسيما في صحيفتي “ليكيب” و”لو باريزيان”، عن عودة أغلى لاعب في العالم إلى البرازيل في ظل توقف المنافسات المحلية والقارية حاليا.. وقام قائد الفريق الباريسي تياجو سيلفا بخطوة مماثلة لتلك التي قام بها مواطنه.

باريس سان جيرمان كان قد أوقف تدريبات اللاعبين منذ مباراة الإياب في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني في 11 مارس الجاري بعدما فاز (فاز 2- صفر وتأهل لربع النهائي بمجموع 3-2).

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النادي لم يحدد موعد العودة المحتملة للاعبيه اللذين غادرا فرنسا قبل أن يبدأ الفرنسيون إجراءات عزل تام فرضتها سلطات بلادهم لمدة أسبوعين في محاولة لتطويق انتشار فيروس كورونا المستجد.

إجراءات الحجر الفرنسية جاءت مماثلة لتلك المتبعة في إيطاليا وإسبانيا، أكثر بلدين في القارة تأثرا بالفيروس الذي تحول إلى وباء عالمي.

نيمار كان قد حرص على توجيه رسالة توعية للجماهير للحد من انتشار فيروس كورونا.. وكتب “تدوينة” عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” قال فيها: فيروس كورونا لا يتحرك.. ولكن الناس هم من سيساهمون في انتشاره، في إشارة إلى أن تحركات الناس وعدم التزامهم في منازلهم هو ما يساهم في انتشار المرض.