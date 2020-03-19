زلاتان إبراهيموفيتش يجمع تبرعات لمحاربة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق “إيه سي ميلان” الإيطالي، حملة جمع تبرعات لمساعدة المستشفيات الإيطالية، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

زلاتان إبراهيموفيتش نشر رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن فيها جمعه تبرعات لصالح المستشفيات الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا.

إبراهيموفيتش قال: إيطاليا أعطتني الكثير وفي تلك اللحظة الدرامية أرغب في تقديم شيء ما لإيطاليا التي أحبها.. قررت مع من يعملون معي جمع تبرعات للمستشفيات واستخدام قوتي في نشر الرسالة على أوسع نقاط، هذه مشكلة خطيرة وعلينا التكاتف.

المهاجم السويدي أضاف، أنا أعتمد على كرم زملائي والرياضيين ومن يرغب في التبرع سواء بمبلغ قليل أو كبير وفقا للإمكانيات المتاحة لطرد ذلك الفيروس بعيدا عنا.

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زلاتان البالغ من العمر 38 عاما تابع، معا يمكننا مساعدة الأطباء والمستشفيات الذين يعملون بلا كلل يوميا لإنقاذ حياتنا نحن علينا تشجيعهم، لنطرد جميعا ذلك الفيروس ونفوز بتلك المباراة

وأتم إبراهيموفيتش حديثه مازحا: “زلاتان سيواجه الفيروس”.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس، حيث بلغت حالات الإصابة بالفيروس فيها أكثر من 31 ألف حالة.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش عاد إلى صفوف إيه سي ميلان في يناير من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وقد لعب أيضًا مع الناديين الإيطاليين إنتر ميلان ويوفنتوس.