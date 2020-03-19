وداع مؤثر للاعب فالنسيا بعد إصابته بكورونا.. وزوجته ترفض الفحص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض اللاعب الأرجنتيني إزيكييل جاراي، مدافع فريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، دخل الحجر الصحي بشكل طوعي، وبعدها نشر صورة للحظة وداعه زوجته تمارا غورو، حيث يظهر جاراي خلف باب زجاجي، ويرتدي قناعا، فيما تضع تمارا يدها على الباب وتحاول تقبيل زوجها.

لاعب فالنسيا أرفق الصورة بتغريدة مؤثرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قال فيها: “هي دائما معي بغض النظر عما يحدث.. أحبك كثيرا حبيتي”.

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والمثير أن تمارا، ترفض الخضوع لاختبار للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، على الرغم من أن احتمال إصابتها كبير جدا، بحكم تعاملها المباشر مع زوجها.

كان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أعلن إصابة لاعبه الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا بعدما كشفت الفحوصات الطبية ذلك.

النادي المتوج بلقب الدوري الإيطالي قال إن لاعبه الدولي الفرنسي دخل في حجر صحي بمنزله منذ يوم 11 مارس الماضي وسيتبع الإجراءات الصحية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وكان المدافع الإيطالي الدولي دانيلي روغاني قد أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، وكان وقتها الحالة الأولى في الدوري قبل أن يرتفع العدد إلى 11 لاعبا.