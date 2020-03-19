حكيم زياش في ورطة بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجد النجم المغربي الدولي حكيم زياش، لاعب وسط مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، نفسه في موقف معقد ولا يحسد عليه، بسبب توقف الدوريات الأوروبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ذكرت في تقرير لها، أن حكيم زياش لا يعرف بعد إن كان سيكمل الموسم برفقة أياكس أم عليه الالتحاق الصيف المقبل بفريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي، الذي أعلن قبل أسابيع تعاقده رسميا مع الدولي المغربي.

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الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب مجبر بموجب عقده مع تشيلسي على الانضمام رسميا للفريق اللندني، بدءا من يوليو المقبل، ما قد يسبب مشكلة لأياكس وتشيلسي أيضا.

وأضافت، زياش قد لا يتمكن من اللعب لأي من الناديين، خاصة مباريات أياكس بعد الأول من يوليو، مشيرة إلى أنه من المرجح مواصلة منافسات الدوري الهولندي بعد التغلب على الفيروس، عوضا عن تعليقه بشكل نهائي.

الصحيفة لفتت أيضا إلى أنه لم يعرف بعد مصير الدوري الإنجليزي وما يجب فعله مع بقية الموسم، ولا يعرف إن كان سيسمح لزياش باللعب مع تشيلسي، حال استمرار منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” في الصيف، لأنه غير مسجل مع الفريق هذا الموسم.