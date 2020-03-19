إصابة نجم السلة الأمريكي كيفن دورانت بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب كيفن دورانت، لاعب بروكلين نتس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفيروس كورونا بعد أقل من أسبوع على تعليق منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بسبب تفشي الوباء.

ووفقا لـ”رويترز” فقد نُقل عن دورانت لاعب فريق كل النجوم عشر مرات قوله: يجب على الجميع أن يأخذوا حذرهم، اعتنوا بأنفسكم وانعزلوا.. سنمر بهذه العملية.

نادي نتس قال في بيان له: إن أربعة من لاعبيه تم عزلهم ويحظون بعناية الفريق الطبي بعد أن جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفيروس كورونا دون الكشف عن أسماء اللاعبين.

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دورانت كان قد انضم إلى نتس الصيف الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة بعدما خضع لجراحة لعلاج إصابة في وتر العرقوب مُني بها خلال نهائي الدوري الموسم الماضي عندما كان ضمن صفوف جولدن ستيت وريورز.

النادي قال: تتصل المؤسسة الآن بكل الأشخاص الذين خالطوا اللاعبين ومن بينهم منافسون واجهناهم مؤخرا، ويعمل الفريق عن كثب مع السلطات الصحية.. طلب الفريق من كل أفراده البقاء رهن العزل ومراقبة وضعهم الصحي والاتصال الدائم بالجهاز الطبي للفريق.

ولم تظهر الأعراض على ثلاثة لاعبين بينما أظهر لاعب واحد بعض الأعراض للفيروس سريع الانتشار بعد أيام من إعلان يوتا جاز إصابة اثنين من لاعبيه بالفيروس.

كانت آخر مباراة لعبها نتس أمام ليكرز في لوس أنجلوس في العاشر من مارس، وفي اليوم التالي علق المسئولون المسابقة حتى إشعار آخر بعد أن تسبب الفيروس في فوضى عارمة في قطاع الرياضة على مستوى العالم.