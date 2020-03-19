نجم فرنسي جديد يقع ضحية للفيروس الفتاك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب النجم الفرنسي بليز ماتودي، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه النادي.

يوفنتوس قال في بيانه الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن ماتويدي خضع لفحوصات طبية للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وجاءت التحاليل بنتيجة إيجابية.

النادي أضاف في بيانه أن اللاعب بليز ماتودي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، تم وضعه رهن العزل الذاتي في منزله ولم تظهر عليه أي أعراض.

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لاعب يوفنتوس هو ثاني لاعب في الفريق يصاب بفيروس كورونا بعد دانييلي روغاني الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي.

وكان يوفنتوس قد أعلن خضوع جميع عناصر فريق كرة القدم للعزل الطبي لمدة 14 يومًا منذ الأربعاء الماضي، وذلك للاطمئنان على سلامتهم بعد اكتشاف إصابة دانييلي روغاني بفيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة الإيطالية كانت قد قررت تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد حتي الثالث من شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررًا بالفيروس حتى الآن.

يشار إلى أن الدوري الإيطالي بالكامل قد توقف بقرار من رئيس الحكومة الإيطالية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد في محاولة للسيطرة على الوضع والحد من انتشاره.