شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد WWE يتخذ إجراءات تاريخية بشأن عرض «ريسلمانيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد WWE الأشهر في العالم لمصارعة المحترفين عن إقامة عرض «ريسلمانيا» وهو العرض الأكبر سنويًا خلف الأبواب المغلقة ولمدة يومين لأول مرة في التاريخ.
وكان الاتحاد قد أعلن سابقًا عن إقامة العرض في مركز تدريب الاتحاد بدون حضور جماهيري للمرة الأولى بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعلن مؤخرًا عن إقامة العرض على يومين لأول مرة أيضًا، إذ سيتم إقامته يومي 4 و5 أبريل.
واستضاف مركز تدريب WWE عرضي «سماكداون» و«راو» الأخيرين بدون حضور جماهيري أيضًا بعد انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وسيشهد عرض «ريسلمانيا» العديد من المواجهات القوية ومن أبرزها مواجهة جولدبيرج ورومان رينز، ومواجهة أندرتيكر وأي جي ستايلز ونزال جون سينا وبراي وايت، وكذلك بيكي لينش وشاينا باسلر.
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