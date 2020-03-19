شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستهدف التعاقد مع «نيمار» و«لاوتارو» في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف نادي برشلونة الإسباني لعقد صفقتين كبيرتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

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وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن خطة برشلونة تصطدم بواقع عدم امتلاك الفريق الكتلوني للمال الكافي لعقد الصفقتين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البلوجرانا سيلجأ إلى إدراج بعض من لاعبيه في الصفقتين على أمل إتمامهما خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز خط هجومه.

وأضافت أن النادي سيحاول إدراج لاعبيه الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال في صفقة نيمار، ليتجها إلى باريس سان جيرمان، وفي المقابل، سيسعى الكتلان لاستغلال رغبة إنتر في ضم عثمان ديمبلي لإقناع الفريق الإيطالي بالحصول على الفرنسي مقابل الاستغناء عن «مارتينيز».