شكرا لقرائتكم خبر عن إداري الزمالك عن إيقافه لنهاية الموسم: «عاشور» دافع عني من اعتداء وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن العقوبة التي وقعتها عليه لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإيقاف حتى نهاية الموسم على خلفية أحداث لقاء السوبر المصري تعتبر قاسية جدا.

Advertisements

وأوضح زاهر أنه على تواصل مع مسؤولي الجبلاية وطلب منهم التحقيق معه لمعرفة الحقيقة كاملة.

وأضاف زاهر، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أنه فوجئ باعتداء وليد سليمان لاعب الأهلي عليه وجذبه من قميصه وسقوطه على الأرض مما دفع إمام عاشور لاعب الزمالك للدفاع عنه.

كما أشار المدير الإداري للزمالك إلى أن عبدالله جمعة لاعب الزمالك لم تصدر منه أي إشارات عندما توجه ناحية جمهور الأهلي بعد إحراز ركلة الجزاء الحاسمة في السوبر، موضحا أنه فوجئ باعتداء محمود كهربا لاعب الأهلي عليه وهو ما أدى إلى اشتغال الأحداث.