اليابان تتسلم الشعلة الأولمبية من اليونان وسط أجواء صامتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

تسلمت اليابان اليوم الخميس الشعلة الأولمبية من اليونان وسط مراسم تسلم يغلب عليها الصمت في ضوء الأزمة المتصاعدة لفيروس كورونا.



وتسلمت ناوكو ايموتو السباحة اليابانية السابق الذي يعيش في اليونان، الشعلة في استاد باناثينايك وسط مدرجات خالية من الجماهير.

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وقال سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية "نأمل أن تقضي الشعلة الأولمبية على الفيروس"، وذلك في الوقت الذي القى فيه يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو خطابا عبر الفيديو.

وتكثف اللجنة الأولمبية الدولية من الاستعدادات الخاصة بإقامة الأولمبياد خلال الفترة من 24 تموز/يوليو وحتى التاسع من آب/اغسطس المقبلين، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 200 الف حالة بجانب وفاة 8 الاف شخص حول العالم.

ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية إلى اليابان غدا الجمعة ، على أن تجوب 47 مقاطعة خلال 121 يوما، بداية من فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومترا شمال شرق طوكيو، وكان قد ضربها زلزال وموجات مد عاتية /تسونامي/ وانصهار ثلاثة مفاعلات في محطة نووية محلية عام .2011

وتصل الشعلة إلى الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 تموز/يوليو والذي يقام في الملعب الوطني الجديد بطوكيو.