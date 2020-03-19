انتر ميلان يحدّد شرطه لبيع مارتينيز إلى برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن نادي ​الإنتر​ لا ينوي إدخال أي لاعب في صفقة إنتقال ​لاوتارو مارتينيز​ Lautaro Martínez إلى برشلونة، في حال قرر بيعه إلى البلاوغرانا في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الايطالي يريد الحصول على مبلغ قدره 111 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري، في حين يرغب برشلونة في تخفيض هذا المبلغ، من خلال إقحام لاعب في الصفقة. ويُعتبر مارتينيز هدفا لنادي برشلونة ويراه خليفة للنجم الاوروغواياني لويس سواريز فيس المستقبل.

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