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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيكابالا : ارى نفسي في التدريب بعد الإعتزال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
حدد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك وجهته المقبلة بعد اعتزال قرة القدم نهائيا خلال الفترة المقبلة .
واكد شيكابالا ( 34 عاما) انه يرى نفسه في التدريب خاصة انه امر يجعله مرتبط بكرة القدم بشكل كبير للغاية ويجعله يشعر انه ليس بعيدا عن المجال الذي عاش من اجله طيلة حياته .
وأضاف أنه كان لا يشارك في المباريات وهو الأمر الذي ساهم في رغبته بالرحيل قبل تولي الفرنسي باتريس كارتيرون السؤولية الفنية .
وعن قرار ايقافه من قبل لجنة الانضباط 8 مباريات بعد واقعة مباراة السوبر المصري أمام الأهلي ، اكد شيكابالا أنه تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير الأهلي التي وجهت سبابا الى والدته المتوفية بالإضافة الى زوجته وعائلته فأين حقه مما يتعرض له من عنصرية.
وتمنى شيكابالا في الختام تحقيق السعادة والفرحة لجماهير الزمالك خاصة في ظل حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة الماضية.
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