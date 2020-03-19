يوفيتش يكسر الحجر المنزلي والسلطات الصربية ستتحرّك ضدّه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو، نقلا عن تقارير صحافية صربية، أن لاعب نادي ​ريال مدريد​ ​لوكا يوفيتش​، قد كسر الحجر المنزلي في إسبانيا، وسافر إلى بلده صربيا.



وأشار الموقع نقلا عن التقارير الى أن سبب سفر يوفيتش إلى صربيا، هو من أجل حضور حفل عيد ميلاد صديقته صوفيا ميلوسيفيتش.

وتابع الموقع أن يوفيتش لم يتلزم بالحجر المنزلي في صربيا، ومدته على الأقل 14 يوما، ما سيدفع المسؤولين في صربيا إلى تقديم شكوى بحقه، وهو أمر أشار إليه وزير الداخلية الصربي في حديث صحفي قال فيه: "لقد صُدمنا أيضا من بعض من يدعون الرياضة وسوف يقفون أمام القضاء".