الاتحاد الانجليزي: الاولوية هي إستكمال جميع الدوريات قبل نهاية يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

كشفت شبكة سكاي أن ​الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم​ يعقد إجتماعا هذا اليوم من أجل دراسة جميع الإقتراحات للبت في مصير البطولات لا سيما بطولة ​الدوري الانجليزي​ الممتاز، في ظل أزمة فيروس كورونا المُستجدة حول العالم، ومؤخرًا في بريطانيا.



وبحسب مصادر شبكة سكاي، فإن الإتجاه هو نحو إستئناف الدوري وجميع البطولات الأخرى، والإبتعاد عن فرضية الإلغاء.

وتابعت أنه حتّى ولو لم تُستأنف المباريات في شهر ابريل المهم بالنسبة للإتحاد الانكليزي هو إستكمال الموسم حتّى الثلاثين من شهر حزيران ولو خلف أبواب مغلقة.