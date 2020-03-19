بايرن ميونخ يبدأ التدريب عبر الانترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

قال هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إن اللاعبين بدأوا تدريبات منفردة من المنزل عبر الانترنت لمواصلة الاستعدادات للمنافسات المقبلة خلال فترة أزمة فيروس كورونا.



وقال فليك إنه راض للغاية عن الحصة الأولى للتدريبات التي أقيمت أمس الأربعاء وأن الفريق والجهاز الفني استعدوا لغلق شامل.

وقال فليك عبر الموقع الرسمي للنادي :" الكل متحفز، الكل قام بعمل رائع.

من المهم أن نكون في تواصل بشكل يومي. المجموعة كلها متواجدة من اجل المران".

وأضاف :" بإمكان الجميع رؤية المدرب عبر الحاسب اللوحي (تابلت)، لكي يتمكنوا أيضا من تنفيذ كل التدريبات التي نبثها من المركز التدريبي. نحن أيضا مستعدون لاحتمالية الغلق الشامل، والتي تبدو ممكنة، والتي بسببها طورنا حلول العمل المكتبي من المنزل".

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وتابع :" نحن جاهزون لأي شيء يمكن أن يحدث... يجب أن نتقبل هذا، مثل أي شخص آخر في البلاد".

يذكر أن الدوري الألماني (بوندسليجا) معلق حتى على الأقل الثاني من نيسان/أبريل المقبل.

ويحتل بايرن ميونخ، الفائز باللقب في آخر سبعة مواسم متتالية، صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه حاليا. وأيضا مازال بايرن ينافس في كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأبرز أيضا هولجر بوريش مدرب اللياقة البدنية الجانب الاجتماعي للتدريبات وقال :"تحدث اللاعبون سويا، وتبادلوا الأفكار، لهذا السبب حصص التدريبات عبر الفيديو تجربة اجتماعية مهمة أيضا في هذا الوقت".

وأكد يان-كريستيان دريسين مدير الحسابات ببايرن أن النادي يعد من الأندية الثرية ولكن الوقت فقط سيحدد كيف سيكون الموقف بمجرد انتهاء الأزمة.

وقال :" على بايرن ميونخ - مثل أي مؤسسة في ألمانيا- ان يتعامل مع وضع أكثر صعوبة إذا استمرت الأزمة لوقت أطول".