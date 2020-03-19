رئيس اتحاد الغولف الآسيوي يستبعد إقامة أولمبياد طوكيو في موعده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

رأى رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف تشو مين ثانت ان إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في صيف العام الحالي "غير مرجحة"، في ظل المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتجد اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية نفسيهما تحت ضغوط متزايدة بسبب عزمهما المعلن حتى الآن على المضي في التحضير لإقامة الدورة في موعدها المقرر (24 تموز/يوليو-التاسع من آب/أغسطس)، لاسيما من قبل رياضيين يعتبرون ان هذا الإصرار يضعهم في "خطر"، لاسيما وان كل تحضيراتهم للدورة الصيفية مضطربة الآن بسبب القيود الكبيرة المفروضة عالميا على حركة التنقل والسفر ضمن جهود مكافحة تفشي "كوفيد-19".

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وقال تشو مين في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "أعتقد ان الجميع في حال من الصدمة حاليا، ويحاولون استخلاص ما يجب القيام به".

وأضاف تعليقا على الموقف الحالي للجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية "يمكنني ان أتفهم لماذا يريدون المضي قدما بدورة الألعاب. ستكون ثمة مضاعفات هائلة على صعيد الإيرادات بالنسبة لاقتصاد اليابان. لكن الأمر (إقامة الدورة في موعدها) يبدو غير مرجح بشكل كبير برأيي".

وأثّر تفشي فيروس كورونا المستجد على غالبية الأحداث الرياضية عالميا، وطال أيضا منافسات الغولف التي يتوقع ان تغيب حتى موعد التصفيات المؤهلة للأولمبياد المقررة في 22 حزيران/يونيو، علما بأن إقامة الأحداث الرياضية سيرتبط حكما بمدى الحد من تفشي الفيروس في الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول الآسيوي "خطتنا الأساسية كانت إقامة نحو 16 أو 17 دورة قبل موعد التصفيات الأولمبية (...) حاليا، لدينا أربعة أو خمسة لاعبين فقط مؤهلين للمشاركة في الأولمبياد".