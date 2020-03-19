شكرا لقرائتكم عبد الله بكرى: أنا أهلاوى منذ الصغر.. والمنافسة لم تتنه في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الله بكري لاعب بيراميدز، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلي الموسم الماضي من بوابة سموحة قبل أن تتعثر المفاوضات.
وكشف بكري في تصريحات تلفزيونية: "تحدث معي النادي الأهلي الموسم الماضي عندما كنت لاعبًا لسموحة وبالفعل وقعت على عقود انتقال، ولكن فرج عامر رئيس نادي سموحة طلب 20 مليون جنيه، فتعثرت الصفقة، ثم باعني لبيراميدز بـ35 مليون جنيه، في ظل وجود عرض من الزمالك أيضًا".
وأوضح مدافع بيراميدز: "أنا أهلاوي منذ الصغر وأي لاعب له انتماء، الأهلي والزمالك طموحات كل لاعب، ولكن بيراميدز حاليًا في مستوى القطبين لدينا كل شىء متاح والإدارة تتعامل باحترافية مع اللاعبين".
واختتم بكرى: "المنافسة لم تتنه في الدوري، هناك دور كامل لم يلعب، وننافس على الدوري، وأصعب لقاء خضناه هذا الموسم كان أمام الأهلي".
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