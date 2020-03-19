شكرا لقرائتكم تريزيجيه يواصل التدريبات المنزليه خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود حسن تريزيجيه مهاجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني التدريب في المنزل خلال فترة الحجر الصحي والبقاء في المنزل، امتثالا لقرار منع التجمعات ووقف الأنشطة الرياضية بشكل عام خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم.

وتنوعت برامج لاعبي كرة القدم ما بين أداء تدريبات ذاتية في المنزل للحفاظ على لياقتهم البدنية أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات لكسر حدة الملل، أو الاستمتاع بقضاء وقت أطول مع أسرهم، كون التدريبات والمعسكرات تبعدهم أوقات طويلة عن قضاء أطول وقت ممكن في المنزل.

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ويرغب محمود حسن تريزيجيه في الحفاظ على لياقته البدنية ومستواه الفني المعهود ليضمن المشاركة مع ناديه فور عودة النشاط من جديد.

من جانبها قامت اللجنة الأولمبية المصرية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، باستثناء أبطالنا المؤهلين للأولمبياد، وكذلك الأبطال الذين مازالوا فى مرحلة التأهيل، من حظر التدريب المفروض على جميع الأندية والمنتخبات فى الألعاب المختلفة، ومن المقرر أن يواصلوا تجهيزهم خلال المرحلة المقبلة من خلال خطة احترازية معينة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتجهز اللجنة الأولمبية المركز الأولمبى فى المعادى لاستضافة عدد من الأبطال والمنتخبات المؤهلة للأولمبياد، حيث سيتم تجهيز المركز وتعقيمه قبل السماح لهم بالتواجد وإقامة معسكرات طويله داخله، وذلك بعد الحصول على موافقة أشرف صبحى وزير الرياضة، وسمحت اللجنة الأولمبية للبعثات المتواجدة خارج مصر بالاستمرار هناك ومواصلة الاستعداد للأولمبياد، حيث يتواجد إيهاب عبد الرحمن بطل العاب القوى فى جنوب أفريقيا كما يتواجد منتخب السباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.