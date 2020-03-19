شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتي يغري كارتيرون ب200 الف دولار شهرياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجاحات كبيرة حققها الفرنسي باتريس كارتيرون منذ توليه المسئولية الفنية للزمالك، حيث نجح مدرب الأهلي السابق في الفوز ببطولتي السوبر المحلي والسوبر الافريقي في أقل من شهر واحد، كما نجح في تطوير أداء الفريق الأبيض بشكل كبير.

وعلم الخليج 365 أن هناك عدده أندية افريقية وخليجية دخلت في مفاوضات لخطف كارتيرون من الزمالك أبرزها الترجي التونسي والوحدة الإماراتي، حيث عرض الأخير على كارتيرون الحصول على 200 الف دولار شهرياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما يحصل عليه في الزمالك حالياً، إلا أن المدرب الفرنسي رفض البت في الأمر قبل نهاية الموسم.

وينتظر كارتيرون موقف الزمالك معه في ملف تجديد عقده، خاصة وأن هناك اجماع داخل الإدارة البيضاء حول ضرورة التمسك بكارتيرون وتجديد الثقة فيه في الموسم الجديد بغض النظر عن نتائج الفريق في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال افريقيا.