شكرا لقرائتكم محمد زيدان يشارك في تحدي البقاء في المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، في تحدي البقاء في المنزل وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا العالمي، والذي بات يشكل خطراً على البشرية.

ونشر زيدان فيديو خلال قيامه بالتحدي عبر حسابه على انستجرام، مرتدياً كمامة ومستخدماً مطهر اليدين، قبل أن يقوم بفاصل استعراضي لمهاراته، قائلاً : قبلت التحدي من حازم إمام ومحمد فضل وأنا الآن أتحدى عماد متعب ومحمد شوقي، إبقى آمناً إبقى ي المنزل.

وانطلقت حملة البقاء بالمنزل بين عدد من نجوم الكرة لتوعية الجماهير بضرورة عدم الخروج إلى الشوارع وتجنب التجمعات لمنح الدورلة فرصة في التعال مع فيروس كورونا وحصر انتشاره خلال الأيام المقبلة في ظل توقف النشاط الرياضي.



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فى السياق ذاته، تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل.

وكان أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.