شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة تخطر الأندية بإقامة اجتماع الجمعية العمومية عقب شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة، أندية الجمعية العمومية بإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة التعديلات على اللائحة الجديدة عقب شهر رمضان المعظم، بعدما كان اتحاد الكرة قرر إقامتها فى ابريل المقبل.

من ناحية أخرى، أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة، أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 ناديا بعد يوم 30 يونيو المقبل.

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وقال فضل فى تصريحات له، أن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى..

فى السياق ذاته، تعقد أندية القسمين الثانى والثالث اجتماعا خلال الساعات المقبلة، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالأندية وعلى رأسها ملف الهبوط هذا الموسم.

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى في مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل