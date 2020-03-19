شكرا لقرائتكم منع الهويشان من مزاولة النشاط الرياضي.. وإحالة قضية "الجماهير" إلى الجهات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الرياضة في السعودية منع خليف الهويشان الرئيس التنفيذي لنادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم وذلك على خلفية حديثه الإعلامي تجاه نادي النصر بعد مباراة الفريقين الشهر الماضي.
وأشارت الوزارة في بيانها الصادر يوم الأربعاء إلى أن الإيقاف يمتد إلى أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب حتى نهاية الموسم الجاري بسبب تصريحاته الإعلامية كذلك تجاه نادي النصر.
وفيما يتعلق بقضية "الجماهير" الشهيرة، قالت وزارة الرياضة إنها أجرت التحقيقات اللازمة، وكذلك تمت إحالة الأمر إلى الجهات الأمنية لضرورة التحقق من بعض التفاصيل اللازمة.
وكان النصر قد تغلب على الشباب 4-2 في مباراة الفريقين الدورية يوم 14 فبراير الماضي.
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