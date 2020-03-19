كونميبول يمدد تعليق كوبا ليبرتادوريس حتى مايو

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مدد اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي "كونميبول" تعليق منافسات مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري الأبطال الأوروبي، حتى الخامس من أيار/مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق للاتحاد ان أعلن إرجاء الجولة المقبلة من المسابقة التي كان من المقرر ان تقام في 21 آذار/مارس، لكنه اضطر الأربعاء الى تمديد الإيقاف حتى أيار/مايو بسبب "مخاطر تفشي" فيروس "كوفيد-19".

وتسبب الفيروس الذي أدى الى نحو 8800 وفاة حول العالم، بشلل شبه تام على صعيد النشاطات الرياضية في العالم، ودفع الى إلغاء أو إرجاء العديد من المواعيد والأحداث الكبيرة.

والثلاثاء، أعلن كونميبول إرجاء بطولة المنتخبات الوطنية "كوبا أميركا" التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2020، الى الفترة الزمنية نفسها عام 2021. وأتت هذه الخطوة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الذي أعلن أيضا إرجاء نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها، الى صيف العام المقبل.

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