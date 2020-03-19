شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يقبل تحدى طارق حامد ويعلن تكفله بـ 30 أسرة لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب النجم أحمد فتحى، ظهير أيمن النادى الأهلى، إلى تحدى "الخير"، الذى أطلقه سعد سمير، بمساعدة ودعم الأسر الفقيرة، حيث نشر فتحى عبر حسابه على انستجرام فيديو، قال فيه، "انا قبلت تحدى من طارق حامد .. أنا هتكفل بـ 30 أسرة لمدة 3 شهور .. وبتحدى وليد أزارو وعلى معلول وحسين الشحات ومحمود وحيد وعبد الشافى"

وكان طارق حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر، أعلن موافقته على الدعوة التى أطلقها سعد سمير لاعب الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال طارق حامد، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، "قبلت تحدى سعد سمير وهتكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر، وبرشح أحمد فتحى وأحمد عيد عبد الملك وعمرو السولية وعبد الله السعيد وشيكابالا وجنش وعمر جابر".

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وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.