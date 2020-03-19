سوبر كورة يكشف موعد استئناف الدورى المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تحديد موعد مبدئى لاستئناف مسابقة الدورى العام، بعد فترة التوقف والتعليق الحالية بناءً على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

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وتحدث الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، عن حقيقة إصابة أحد اللاعبين المصريين بالكورونا.. وقال محمد سلطان فى تصريحات له، "لا صحة لإصابة أحد اللاعبين المصريين بفيروس كورونا".

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وأضاف سلطان، "لا صحة لما يتردد بإصابة أى لاعب بالفيروس ولم يتعرض أى لاعب للإصابة بفيروس كورونا فى الدورى المصرى". وتأتى تصريحات رئيس اللجنة الطبية ردا على تصريحات سمير حلبية رئيس النادى المصرى بأن هناك لاعبين مصريين أصيبوا بفيروس كورونا ولكن لم يتم الإعلان عنهم.

وتطرق سلطان إلى ملف تمديد فترة إيقاف الكرة المصرية، وقال ": "معدل انتشار فيروس كورونا في مصر يحسم عودة الدوري".. وتابع: "التغذية السليمة وبرامج التدريب الفردية هما سلاح الرياضيين للحفاظ علي لياقتهم البدنية".