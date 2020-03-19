شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان ينضم لتحدى البقاء فى المنزل ويدعو محمد شوقى ومتعب للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، فى تحدى البقاء فى المنزل وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا العالمي، والذى بات يشكل خطراً على البشرية.

ونشر زيدان فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر مرتدياً كمامة ومستخدماً مطهر اليدين، قبل أن يقوم بفاصل استعراضى لمهاراته قائلاً، "قبلت التحدى من حازم إمام ومحمد فضل، وأنا الآن أتحدى عماد متعب ومحمد شوقى، ابقى آمناً ابقى فى المنزل".

وانطلقت حملة البقاء بالمنزل بين عدد من نجوم الكرة لتوعية الجماهير بضرورة عدم الخروج إلى الشوارع وتجنب التجمعات لمنح الدولة فرصة فى التعال مع فيروس كورونا وحصر انتشاره خلال الأيام المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى.

فى السياق ذاته، تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب فى تطبيق دورى المحترفين فى الموسم المقبل.

وكان أصدر اتحاد الكرة بيان رسمى بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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زيدان



زيزو



لاعب الفراعنة السابق



محمد زيدان