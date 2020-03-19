شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تستثنى أبطال طوكيو وتوافق على تجهيزهم بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلية نحل داخل اللجنة الأولمبية المصرية منذ إعلان توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال اجتماعه بتقنية الفيديو كونفرانس كول، والذى عقد مع اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم، عن إقامة أولمبياد طوكيو فى موعدها.

وحضر الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ليتم الإعلان خلال الاجتماع أن استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كما هى وعلى أعلى مستوى وبحضور جماهيرى، وشهد الاجتماع تأكيدات على أن الأولمبياد فى موعدها حتى الآن ومد فترة التأهيل حتى شهر يونيو بدلا شهر مايو .

من جانبها قامت اللجنة الأولمبية المصرية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، باستثناء أبطالنا المؤهلين للأولمبياد، وكذلك الأبطال الذين مازالوا فى مرحلة التأهيل، من حظر التدريب المفروض على جميع الأندية والمنتخبات فى الألعاب المختلفة، ومن المقرر أن يواصلوا تجهيزهم خلال المرحلة المقبلة من خلال خطة احترازية معينة لمنع انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وتجهز اللجنة الأولمبية المركز الأولمبى فى المعادى لاستضافة عدد من الأبطال والمنتخبات المؤهلة للأولمبياد، حيث سيتم تجهيز المركز وتعقيمه قبل السماح لهم بالتواجد وإقامة معسكرات طويله داخله، وذلك بعد الحصول على موافقة أشرف صبحى وزير الرياضة، وسمحت اللجنة الأولمبية للبعثات المتواجدة خارج مصر بالاستمرار هناك ومواصلة الاستعداد للأولمبياد، حيث يتواجد إيهاب عبد الرحمن بطل العاب القوى فى جنوب أفريقيا كما يتواجد منتخب السباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مواجهة خطر فيرس كورونا مسئولية كبيرة ومهمتنا حماية اللاعبين والحفاظ عليهم وعلى جميع المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية ومازال أمامنا أربعة أشهر قبل انطلاق الأولمبياد.

وكشف رئيس الأولمبية الدولية خلال الاجتماع الذى عقد عن وضع خطط لكل الاحتمالات، سواء مراحل التصفيات التى تم تأجيلها أو المقرر إقامتها الفترة المقبلة لمنح الفرص لجميع اللاعبين بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.