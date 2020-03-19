شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: النشاط الرياضى مازال معلقا ومواعيد الأندية تخص المستوى الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن النشاط الرياضى بمصر مازال معلقاً لمدة أسبوعين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية تجنباً لفيروس كورونا.

وأضاف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020. ليس على ممارسة النشاط، ولكن يكون فتح الأندية ومراكز الشباب للأعضاء على المستوى الاجتماعى .

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وأشار وزير الرياضة إلى أن قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين لا يتعارض مع مواعيد فتح وإغلاق الأندية ومراكز الشباب خلال الفترة الحالية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

يذكر أن مجلس الوزراء ووزارة الرياضة قد اعلنا من قبل تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين كإجراءات احترازية تجنبا التجمعات بسبب فيروس كورونا فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها مختلف دول العالم.