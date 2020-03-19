تقارير توضح.. كاف يدرس مقترحًا جديدًا بشأن مباراتي نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يدرس مقترحًا بشأن إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية من مباراة فاصلة على ملعب محايد.

وبحسب صحيفة "LE360" المغربية، فإن كاف يدرس إقامة مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالكاميرون في ظل أن فيروس كورونا لم يجتاح أراضيها بجانب استضافتها نهائي البطولة القارية على ملعب ودينة "دوالا".

وأضافت الصحيفة أن لجنة الطوارئ في كاف لديها متسعًا من الوقت قبل حسم قراراها بشأن مباراتي نصف النهائي سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية والتي ستقام في مايو المقبل.

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ويتواجد ثلاثة أندية مصرية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بواقع الأهلي والزمالك في البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية بجانب بيراميدز في البطولة الثانية من المسابقة.

القرعة أسفرت عن مواجهتي عربية مغربية في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيخرج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمواجهة الوداد والرجاء البيضاويين في الأول أو الثاني من مايو على أن تقام موقعتي الإياب في مصر أحد يومي 7 أو 8 من نفس الشهر.

أما بيراميدز، فسيواجه حوريا كوناكري الغيني حيث ستقام المباراة الأولى في مصر على أن تقام موقعة الإياب بغينيا خلال شهر مايو أيضًا.