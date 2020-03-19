"لدينا شروط".. إنبي يوضح موقفه من استعادة صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، موقف النادي البترولي في استعادة صالح جمعة لاعب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

مدير الكرة في إنبي قال في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" :"صالح جمعة لاعب كبير وبالطبع أي ناد يتمنى التعاقد معه".

وتابع :"لم يحدث أي مفاوضات مع الأهلي أو اللاعب من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب قلة العدد من حيث الصفقات".

وأكمل :"الباب مفتوح لعودة صالح جمعة من جديد لكن لدينا شروط الأول هو أن نادينا ليس لديه قدرة على دفع مبالغ مالية كبيرة في الصفقات".

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وواصل :"الشرط الثاني هو دراسة الموضوع من الأمور الفنية".

صالح جمعة أصبح بعيدًا عن حسابات مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر، حيث سبق وأن كشف مدير الكرة بالفريق الأحمر سيد عبد الحفيظ أن ناديه في انتظار عرض من فنلندا للحصول على خدمات صاحب الـ26 عامًا.

وعن موقف حارس الأهلي علي لطفي وعودته لإنبي من جديد، أوضح مدير الكرة بالفريق البترولي :"في الحقيقة تم طرح اسم علي لطفي في الانتقالات الماضية".

وأنهى :"لم نفاوض اللاعب أو ناديه رسميًا لكن اسمه طرح فقط، أعتقد أن تألق محمود جاد والبلعوطي سيجلعنا نعيد النظر في تدعيم مركز حراسة المرمى".

وكان صاحب الـ30 عامًا انتقل إلى صفوف الأهلي في يناير 2018 قادمًا من إنبي في صفقة قدرت بثلاثة ملايين جنيه.