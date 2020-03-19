فلامينجو يعلن.. خيسوس غير مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن نادي فلامينجو البرازيلي عدم إصابة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس بفيروس كورونا المستجد وذلك بعدما خضع لاختبار جديد. وكان المدير الفني البرتغالي أعلن في توقيت سابق عن تعرضه لفيروس كورونا ليخضع مدرب فلامينجو لاختبار جديد. وبحسب ما جاء عبر صفحة فلامينجو الرسمية على "تويتر" :"الاختبار الذي أجراه المدرب خورخي خيسوس أثبتت أنها سلبية". جدير بالذكر أن صاحب الـ65 عامًا قاد فريق فلامينجو البرازيلي في الموسم الماضي ليقود بطل البرازيل لتحقيق لقب الدوري وكأس ليبرتادوريس.

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