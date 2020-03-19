رئيس طنطا يرد.. هل يستأنف الدوري بعد تعليق النشاط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: رفض فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، فكرة إلغاء مسابقة الدوري خلال هذا الموسم عقب قرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية. وأضاف عريبي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" :"إلغاء الدوري سيكون مسألة شائكة بسبب وجود تعاقدات ملزمة". وتابع :"إلغاء النشاط الرياضي مستبعد، لكن التأجيل سيكون وارد حتى تعيد الاتحادات الرياضية نشاطها من جديد". Advertisements وكان اتحاد الكرة المصري استجاب لطلب رئاسة الوزراء ليتم تعليق المسابقات المحلية لمدة أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وعن موقف ناديه للحد من انتشار فيروس كورونا كشف عريبي :"قررنا تعليق جميع الأنشطة الرياضية، كما أغقلنا النادي لمدة أسبوع". وأكمل :"قرار إغلاق النادي جاء لإعطاء فرصة لتعقيم النادي من حيث المنشآت". وأنهى :"قد نتخذ قرارًا بتمديد إغلاق النادي، وقد نقرر فتح النادي للأعضاء للفترة الصباحية فقط".

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