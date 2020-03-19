محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: نفى محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بين لاعبي الدوري المصري. وكان سمير حلبية رئيس المصري قد أدعى وجود إصابات بين اللاعبين في الدوري بـ "كورونا". وقال سلطان في تصريحات تلفزيونية " لم يتم رصد حالة إصابة بكورونا من بين اللاعبين وليس لدي معلومة عن مصدر رئيس المصري". Advertisements وتابع " أنصح الأندية بالاهتمام بالبرامج البدنية الفردية للاعبين واتباع الجميع تعليمات الأمن والسلامة تحسباً لعودة النشاط". وكان اتحاد الكرة قد قرر السبت الماضي إيقاف النشاط الكروي لمدة أسبوعين بناء على قرار مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحاولة التصدي لفيروس كورونا في مصر . وحول قرار استئناف المسابقة بعد انتهاء الأسبوعين رد سلطان " الأمر سيكون قيد الدراسة والتقييم ومرتبط بمعدل انتشار الفيروس في مصر ". الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر اقامة جميع المباريات للأندية والمنتخبات بدون حضور الجماهير قبل قرار تأجيل المنافسات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس المصري حول إصابة لاعبين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.