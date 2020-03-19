بالفيديو.. مشادة بين مرتضى منصور ورضا عبدالعال على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): نشبت مشادة على الهواء مباشرة بين مرتضى منصور رئيس الزمالك ورضا عبدالعال نجم الأبيض الأسبق بسبب نجل الأول. وانتقد عبدالعال أداء أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وحمله مسؤولية رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" وحمدي النقاز. Advertisements وتدخل مرتضى منصور وهاجم رضا عبدالعال متسائلاً عن مؤهلاته التي تمنحه الحق للهجوم على أمير؟ ورفض منصور الاتهامات الموجهة إلي نجله مشيدًا بدوره مع الفريق وفي البطولات التي تحققت.

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