عضو إداري في الأهلي يحذر من الإسبوع الثالث لـ فيروس كورونا

نشر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي منشور طويل عن تحدي الأسبوع الثالث من فيروس كورونا.

وقال مرتجي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :" صباح الخير مهم اوي المقال ده يا جماعه ارجوكم اقرأوه ".

!وبدأ مرتجي كلامة قائلاً :" الاسبوع القادم هو اهم اسبوع هيعدي على مصر في ازمة كورونا الحالية كل الدول اللي سبقتنا الفيروس انتشاره انفجر في الاسبوع الثالث و خرج عن السيطرة في الاسبوع الرابع ".

وأضاف مرتجي قائلاً :" عشان كده الاسبوع الثالث بتاعنا هو الاختبار الحقيقي و اللي هيحصل سيناريو واحد من اثنين ".

وواصل قائلاً :" السيناريو الاول : الناس هتستمر في الاستهانة بالموضوع .. و هيستمروا في اقناع نفسهم ان الموضوع بعيد و عند الناس التانيين و هيستمروا في الاهمال و التعامل مع الموضوع على انه حرب اعصاب ، و انهم انصح من كل اللي حواليهم ".

وواصل قائلاً :" السيناريو ده هيكون معناه ان اللي هيتصاب هيعدي كل بيته و جيرانه و حتى اللي واخد احتياطاته هتبقى معركته اصعب و حمايته اصعب

ده نفس السيناريو اللي حصل في ايطاليا الناس خدت اجازات نزلت المولات و عملوا تجمعات وحاليا بيتم اختيار الناس اللي هتاخد مكان على اجهزة التنفس الصناعي بالقرعة و الباقي هو و حظه ".

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وعن السيانريو الثاني قال مرتجي :" ان الناس تفهم خطورة الموقف و اللي عارف يقول للي مش عارف و اللي فاهم يقول للبسيط و اللي عنده سلطة ينفذها و يجبر الناس اللي يقدر عليهم انهم يلتزموا .

السناريو ده هو سيناريو الوعي ده نفس السيناريو اللي بيطبق في الصين الدولة المصدر نفس السيناريو اللي خلى مقاطعة ووهان اللي كانت هي المنبع انها تحتفل من يومين انها خالية من الفيروس .

الموضوع حسبته بسيطة الفايروس مدة احتضانه ١٤ يوم لو سيطرنا على نفسنا كمجتمع ٣ اسابيع الازمة تخلص لان لو كله التزم المصاب مش هيلاقي حد يعديه و باذن الله يخف و اللي بيحافظ على نفسه تبقى مهمته اسهل عشان كل اللي

حواليه فاهم و بيتعاون " .

واسترسل مرتجي قائلاً :" دورك دلوقتي انك تختار السيناريو المناسب ليك لو ليك اي سلطة او صوتك مسموع وصل صوتك و عرف اللي حواليك ان المعركة عايزة كل شخص لو انت يوتيوبر او ليك متابعين على السوشيال ميديا كلم اللي عندك و عرفهم ان مافيش حاجة اسمها ناس اه و ناس لا في المعركة دي لو عندك حد لسه مقتنع ان الموضوع مؤامرة او انه بعيد عننا فهمه ان الكلام ده مش حقيقي و ان موقفه السلبي ممكن يتسبب في عدوى لولاده او بيته او زمايله في الشغل ".

وأضاف قائلاً :" احنا دلوقتي في نفس الاختبار اللي اتحطت فيه كل الدول اللي قبلنا و مع انه هو نفس الفيروس لكن كل دولة حصل فيها حدوتة مختلفة على حسب رد فعل شعبها و هل فهموا بعض و وقفوا مع بعض و قاوموا الجهل و قاوموا الاهمال والا فضلوا فاكرين ان كل االي حواليهم بيبالغوا الحكومة عندنا بتعمل اللي تقدر عليه لكن مش هيقدروا يتابعونا في بيوتنا لازم كل واحد يبقى مسؤول عن اللي حواليه ".

وأختتم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قائلاً :" خليكم فاكرين في دولة احتفلت بانتهاء الفيروس من مجموعة من مقاطعاتها (محافظاتها) وفي دولة قالت لشعبها ودعوا من تحبون فالنهاية قادمة " .