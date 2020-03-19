وزارة الرياضة تعلن عن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء وهى مركز شباب التلول، الكفاح، التعاون اضافة الى إنشاء وتنجيل ملاعب خماسية وملاعب متعددة الأغراض بجامعة العريش.

ويشمل التطوير تنجيل ملاعب خماسية في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتطوير ورفع كفاءة مراكز

الشباب على مستوى الجمهورية ، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب، مشيرا الي أن هذا التطوير لا يشمل فقط البنية التحتية

الإنشائية بل يمتد الي تطوير الأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو إجتماعية، لافتًا الي أن الوزارة قد نجحت في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية حيث أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف وزير الرياضة، بأن الوزارة قد طورت "4336" مركز شباب وإنشاء 92 مركز شباب، وتم تطوير ورفع كفاءة 135 مركز شباب، و 3407 ملعب من النجيل الصناعي، وتم طرح 124 مركز شباب بنظام حق الانتفاع .