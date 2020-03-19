اتحاد الكرة الطائرة يؤجل وضع جداول جديدة لبطولاته

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي على تأجل إعداد جداول جديد للبطولات المحلية للموسم الجاري بعد تجميد النشاط في مصر لمدة أسبوعين .
وكشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد في تصريحات خاصة أن عدم وضع الجدول حاليا لا يعني أن الاتحادلا يعمل بل بالعكس فأن مجلس الإدارة بالاتفاق مع لجنة المسابقات استقروا على منح الفرق مهلة أسبوعين بعد انتهاء مدة التجميد كفترة استعداد جديدة لاستئناف النشاط خاصة غلق كل صالات التدريب للحفاظ على سلامة اللاعبين والحد من انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة .
وأوضح أن الاتحاد وضع خطة تعتمد عل 3 سيناريوهات بديلة سيتم الاعتماد عل احدها وفق سير الأوضاع خاصة وان شهر رمضان يقترب ويحتاج أيضا إلى جدول خاص . وأتم بأن المباريات المتبقية في كل المسابقات يمكن دمجها وإنهاء الموسم دون ضغط كبير عل اللاعبين والأندية .
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