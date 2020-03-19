رياضة | كفتة لـ "الخليج 365 الرياضي": دوري المحترفين الأفضل وسعيد بتجربة الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كفتة لـ "الخليج 365 الرياضي": دوري المحترفين الأفضل وسعيد بتجربة الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد كفتة ابن الإسماعيلية من مواليد 1991 لاعب برز أسمة في دوري القسم الثاني، ولعب للعديد من الأندية وكان قريب من الدوري الممتاز لولا الإصابة بالرباط الصليبي .

عن مشوارة مع كرة القدم وآرائة عن معظم القضايا الكروية في الوقت الحالي كان لـ "الخليج 365 الرياضي" هذا الحوار:

-في البداية بنرحب بيك في حوار "الخليج 365 الرياضي"

أهلا بحضراتكم وسعيد بالتواجد معكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي"

-حدثنا عن مشوارك في كرة القدم منذ البداية حتي الأن؟

بدأت حياتي الكروية في ناشئي الإسماعيلي حتي سن الـ 17 عام وتركت مصر وقتها وسافرت للكويت لخوض تجربة إحتراف لكن حصل مشاكل في التعاقد بسبب سفري بدون رغبة إدارة الإسماعيلي حينها ورجعت لمصر ولعبت لنادي كهرباء الإسماعيلية ولعبت معهم دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز.

- ولماذا لم تنتظر الفرصة للصعود مع الفريق الأول للإسماعيلي؟

مركزي كان ملئ باللاعبين الكبار مثل حسني عبد ربة، ومحمد حمص، والسولية فكان من الصعب الإستمرار مع الدراويش.

- وماذا بعد اللعب لكهرباء الإسماعيلية؟

لعبت لنادي الشمس، ومن بعدها الإتصالات ثم نبروة الذي شهد تألقي وإنتقلت منه للقناة ثم غزل المحلة وبعدها الإتصالات وأخيرا الإنتقال لنادي الحمام علي سبيل الإعارة في يناير القادم.

-خلال مشوارك الكروي ماهي أفضل الفترات لك في كرة القدم ؟

نبروة من أفضل فتراتي الكروية اللي تألقت فيها وكانت سبب للإنتقال لأندية أكبر وأيضا فترة غزل المحلة اللي بسببها كنت هالعب في الدوري الممتاز لكن الإصابة بالرباط الصليبي أوقفت كل شئ.

- ماهي الأندية اللي التي كنت قريب للإنضمام لها في الدوري الممتاز؟

نادي الداخلية كنت قريب من الإنضمام له لكن قدر الله ماشاء فعل.

- ما سبب رحيلك من غزل المحلة ؟

سبب رحيلي من غزل المحلة الإصابة لكن إنتقلت بعدها لنادي وهو كوكاكولا.

- ماذا عن فترة تواجدك في كوكاكولا؟

لعبت الكثير من المباريات للفريق ولكن الأصابة في مباراة السويس أبعدتني في الفترة الأخيرة عن المباريات وعدت للعب قبل رحيلي قي يناير لنادي الحمام.

- ما أسباب إنضمامط لنادي الحمام علي سبيل الإعارة؟

الظروف المادية كانت مش كويسة في كوكاكولا واللي كانت سبب في وضع الفريق الحالي لذلك فضلت خوض تجربة جديدة مع فريق نادي الحمام الكبير.

- كيف تم إنتقالك للحمام ؟

جائني عرض من المريخ وتحدث مع علي طعيمة وكيل اللاعبين في الإنضمام للحمام اللي فضلت الإنتقال ليه.

- هل تواجد الحمام في مركز متأخر جعلك تفكر في عدم التوقيع؟

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لاطبعا نادي الحمام نادي كبير ولاعيبة اصدقائي كتير لعبوا هناك نصحوني بالإنضمام لنادي الحمام وحبيت أخوض التجربة هناك لجماهيرية وإسم نادي الحمام في الدرجة ونصائح من ناس كتير أن الحمام معاه لاعيبة السنادي جامدة اوي بس التوفيق مش محالفهم فقط والنادي مستقر ماديا هذا الموسم وجميع لاعبي الفريق بتحصل علي مستحقاتهم ومكافاتهم أولا بأول وده جو يساعد علي النجاح وإن شاء الله تكون خطوة للممتاز.

-لماذا لم تحصل علي فرصة اللعب بعد إنضمامك مع مجدي طلبة ؟

حضرت مباراة واحدة فقط مع الكابتن مجدي طلبة وكنت لسة جاي الفريق فطبيعي إني ماأخدش الفرصة من أول ماتش.

- شاهدناك مع سمير سعد أساسي بصفة دائمة؟

بالفعل بعد تولي الكابتن سمير سعد المسئولية تواجدت في التشكيل الأساسي في مباراتي دمنهور والرجاء.

- الرجاء كانت بداية ظهورك بقوة مع نادي الحمام؟

بالفعل مباراة الرجاء كانت الأفضل لكن أديت مباراة كبيرة أمام دمنهور وكنا متسيدين اللقاء لكن سوء التوفيق والعزيمة من دمنهور أخفت كل شئ.

-قبل مباراة الرجاء كنتوا واثقين من الفوز ما سبب هذة الثقة ؟

كنت بنتمرن كويس أوي وكابتن سمير سعد أجتهد معنا جدا وحفظنا كل شئ في فترة التوقف وخضنا مباراتين قويتين وديتين مع سموحة وخسرنا بهدف وتعادلنا مع الإتحاد وظهرنا بشكل عالي جدا أعطانا ثقة أننا نستطيع هزيمة أي فريق في المجموعة في الفترة القادمة.

- ما رأيك في توقف النشاط الرياضي؟

الحمد لله توقف الدوري والكل يعلم توقف الكرة بيكون صعب إزاي علينا بس صحتنا وصحة الشعب المصري أهم من أي شئ.

- من وجهة نظرك هل من الممكن أن يستأنف الدوري مرة أخرى؟

من خلال متابعتي شايف أنه صعب جدا عودة المسابقات بسبب الوضع الحالي لكن أتمني أن تستقر الأوضاع ونعود لمعشوقتنا كرة القدم في أقرب وقت.

- الأندية المتصدرة أعترضت علي فكرة الإلغاء ما رأيك؟

بالطبع أكثر الأندية تضررا المتصدرين والكل تضرر أيضا بعد صرف أموال كبيرة هذا الموسم وتعاقدات مع لاعبين كانت لنهاية الموسم لكن صحة الشعب المصري كما ذكرت لك من قبل الأهم في الوضع الحالي.

- في حالة إلغاء المسابقة هل ستستمر مع الحمام؟

يسعدني تكملة المشوار مع نادي الحمام وفي وقتها سيتم بحث الأمر مع ناديا كوكاكولا بخصوص مستقبلي الفترة القادمة.

- هل دوري المحترفين من وجهه نظرك الأفيد للقسم الثاني؟

أنا مع تطبيق دوري المحترفين وأري أنه سوف يوفر الأمكانيات المادية القوية للأندية من خلال تسويقة.

- في النهاية كيف تتعامل مع الوضع الحالي وكيف تقضي وقتك بعيد عن الكرة؟

أيام صعبة جدا علينا كلاعبين كرة وأنا خاصة متعود علي التدريب يوميا لكن بنلتزم بالوضع الحالي بالجلوس في منازلنا حتي تذهب الغمة عنا قريبا.

- بنشكرك علي الحوار ده وبنتمنالك التوفيق في الفترة القادمة

أنا اللي بشكركم وأتمني لكم مزيد من التقدم وسعيد بحواري هذا مع "الخليج 365 الرياضي".