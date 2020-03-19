رياضة | عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وجاء قرار رئيس الوزراء، ضمن القرارات الوقائية التي تتبعها الدولة، لمكافحة فيروس كورونا والذي ضرب العالم كله وانتشر بشكل سريع.