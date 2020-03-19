رياضة | عبد الله بكري: وقعت للأهلي.. ورئيس سموحة طلب 20 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله بكري: وقعت للأهلي.. ورئيس سموحة طلب 20 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عبد الله بكري لاعب بيراميدز، على الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه في الموسم الماضي من أجل ضمه لصفوف المارد الأحمر.

وقال “بكري” في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم": "لأهلي تحدث معي الموسم الماضي عندما كنت لاعبًا لسموحة وبالفعل وقعت على عقود انتقال، لكن فرج عامر رئيس نادي سموحة طلب 20 مليون جنيه، فتعثرت الصفقة، ثم باعني لبيراميدز بـ35 مليون جنيه، في ظل وجود عرض من الزمالك أيضًا".

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وتابع: "أنا أهلاوي منذ الصغر وأي لاعب له انتماء.. والأهلي والزمالك طموحات كل لاعب، لكن بيراميدز حاليًا في مستوى القطبين، لدينا كل شيء متاح، والإدارة تتعامل باحترافية مع اللاعبين".

واختتم: "المنافسة لم تتنهِ في الدوري، هناك دور كامل لم يلعب، وننافس على الدوري، وأصعب لقاء خضناه هذا الموسم كان أمام الأهلي".