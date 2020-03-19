رياضة | خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم مارتينيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل برشلونة سعيه لتدعيم الخط الهجومي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يواجه في طريقه لحسم صفقة النجم الأرجنتيني عقبة، رغم أن الإدارة لديها ثقة أن اللاعب يريد القدوم إلى "كامب نو".

وتابعت الصحيفة، أنه يبقى أمام برشلونة إقناع إنتر ميلان للدخول في مفاوضات، حيث يعتبر البارسا أن الشرط الجزائي الذي سيصل إلى 111 مليون يورو في الأيام الـ15 الأولى من شهر يوليو المقبل، مرتفع جدًا".

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وأكملت الصحيفة "حتى الآن إدارة الإنتر لا تريد أي لاعب من صفوف برشلونة الدخول ضمن الصفقة، لتخفيض السعر قليلًا".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي برشلونة وإنتر ميلان عقدوا العديد من جلسات المفاوضات، وكان برشلونة سيقترح قائمة من اللاعبين على النادي الإيطالي.

وأوضحت "سبورت" أن إدارة النيراتزوري رفضت هذا النوع من المفاوضات، رغم وجود رغبة في ضم لاعبين من صفوف البارسا وعلى رأسهم أرتورو فيدال.