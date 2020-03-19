رياضة | اليوم..الأهلي يحسم التجديد لثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم..الأهلي يحسم التجديد لثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماع مع ثنائي الأهلي أحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد علي التقدير الكامل لما قدموه للأهلي علي مدار سنوات طويلة.

وسيتم مناقشة التجديد مع حسام عاشور وشريف إكرامي أيضًا، حيث كان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجاً للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.

تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان ، ويكون الاجتماع الثاني للجنة غدٍ مع شريف إكرامي وحسام عاشور.